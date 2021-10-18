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В Полтавской области создают первую областную систему видеонаблюдения

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Полтава, Понедельник 18 октября 2021 14:24
В Полтавской области создают первую областную систему видеонаблюдения Фото: в Полтавской области создают первую областную систему видеонаблюдения (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области создают первую систему централизованного видеонаблюдения "Безопасная Полтавщина". Она станет крупнейшим проектом с цифровизации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя облгосадминистрации Олега Синегубова в Telegram-канале.

"Как будет устроена система? На выездах из крупных городов и вдоль основных транспортных магистралей, например, в Решетиловке, Хороле, на трассе М-03, установим 42 видеоузла. На каждом из них - по три камеры, которые будут фиксировать номера, марку и цвет авто, запоминать их маршрут и будут мониторить ситуацию вокруг. В дальнейшем количество видеоузлов планируем увеличивать", - рассказал Синегубов.

В общем система позволяет предупреждать и раскрывать преступления независимо от места их совершения, совершенствовать антитеррористическую защиту, оперативно реагировать на чрезвычайные события и координировать их ликвидацию.

Например, когда автомобиль скрывается с места аварии, правоохранители видят на камере номер машины, вбивают в базу, она сразу выдает маршрут, которым двигалось или движется в режиме реального времени авто.

"Правоохранители, спасатели и другие службы одновременно получат "глаза" по всей области. Система централизованная, поэтому, кроме видеоузлов, к ней смогут подсоединиться любые камеры, которые будут отвечать необходимым техническим требованиям. Это, например, камеры территориальных громад, любых учреждений и организаций или даже камеры, установленные на вашем доме или во дворе", - отметил Олег Синегубов.

Сейчас, по его словам, все видеонаблюдение в области фактически работает порознь. После запуска проекта, вся информация будет стекаться в мониторинговые центры в Главном управлении Нацполиции в Полтавской области и в Полтавской ОГА.

"В перспективе эта система может интегрироваться в общенациональную сеть безопасности, что позволит объединить несколько областей в одну государственную сеть", - отметил чиновник.

Сейчас из-за границы в Украину уже прибыли серверы и софт, вскоре их будут устанавливать, также приехали обзорные камеры. Еще два вида камер ожидают в течение месяца.

Как сообщалось, "Безопасную Полтавщину" создают за средства областного бюджета. Реализуют проект в рамках Стратегии развития области на 2021-2027 годы, которую председатель Полтавской ОГА представил в начале этого года.

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