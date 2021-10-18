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У Полтавській області створюють першу обласну систему відеоспостереження

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Полтава, Понеділок 18 жовтня 2021 14:24
У Полтавській області створюють першу обласну систему відеоспостереження Фото: в Полтавській області створюють першу обласну систему відеоспостереження (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області створюють першу систему централізованого відеоспостереження "Безпечна Полтавщина". Вона стане найбільшим проектом з цифровізації регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови облдержадміністрації Олега Синєгубова в Telegram-каналі.

"Як буде влаштована система? На виїздах з великих міст і уздовж основних транспортних магістралей, наприклад, в Решетилівці, Хоролі, на трасі М-03, встановимо 42 відеовузла. На кожному з них - по три камери, які фіксуватимуть номера, марку та колір авто, запам'ятовувати їх маршрут і будуть моніторити ситуацію навколо. Надалі кількість відеовузлів плануємо збільшувати", - розповів Синєгубов.

Загалом система дозволяє попереджати та розкривати злочини незалежно від місця їх здійснення, удосконалювати антитерористичний захист, оперативно реагувати на надзвичайні події та координувати їх ліквідацію.

Наприклад, коли автомобіль ховається з місця аварії, правоохоронці бачать на камері номер машини, вбивають в базу, вона відразу видає маршрут, яким рухалося або рухається в режимі реального часу авто.

"Правоохоронці, рятувальники та інші служби одночасно отримають "очі" по всій області. Система централізована, тому, крім відеовузлів, до неї зможуть приєднатися будь-які камери, які будуть відповідати необхідним технічним вимогам. Це, наприклад, камери територіальних громад, будь-яких установ і організацій або навіть камери, встановлені на вашому будинку або у дворі", - зазначив Олег Синєгубов.

Зараз, за ​​його словами, все відеоспостереження в області фактично працює порізно. Після запуску проекту, вся інформація буде стікатися в моніторингові центри в Головному управлінні Нацполіціі в Полтавській області і в Полтавській ОДА.

"У перспективі ця система може інтегруватися в загальнонаціональну мережу безпеки, що дозволить об'єднати кілька областей в одну державну мережу", - зазначив посадовець.

Зараз через кордон в Україну вже прибули сервери і софт, незабаром їх встановлюватимуть, також приїхали оглядові камери. Ще два види камер очікують протягом місяця.

Як повідомлялося, "Безпечну Полтавщину" створюють за кошти обласного бюджету. Реалізують проект в рамках Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки, яку голова Полтавської ОДА представив на початку цього року.

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