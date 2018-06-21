В Полтавской области совершили покушение на жизнь локомотивной бригады, - УЗ

Камнями было разбито стекло локомотива, бригада не пострадала

В Полтавской области в четверг, 21 июня, на перегоне Кременчуг - Потоки неизвестные лица совершили диверсию, которая могла привести к катастрофе и угрожала жизни локомотивной бригады. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив. В результате разбито лобовое стекло локомотива. К счастью, локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением", - указано в сообщении.

Отмечается, что об инциденте оповещены правоохранительные органы.

Как сообщил директор регионального филиала "Южная железная дорога" ПАО "Укрзализныця" Николай Уманец, это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.

"Только в Полтавской области в течение июня зафиксировано уже несколько случаев вмешательства в работу железнодорожной отрасли, которые можно расценивать как диверсию и преступление против железной дороги и железнодорожников. Наши локомотивы забрасывали "коктейлями Молотова", обливали грязью, а теперь - камни. Все эти преступления могут привести к катастрофе, поэтому призываем правоохранительные органы немедленно расследовать эти случаи, чтобы все преступники предстали перед судом", - отметил он.

Напомним, ранее руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, комментируя аварию поезда в Днепре 19 июня 2018, заявил, что хищения железнодорожной инфраструктуры может вызвать последствия, соизмеримые с террористическим актом.

Отметим, что 19 июня около 4 часов ночи на станции Нижнеднепровск-Узел произошла авария поезда - сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Железнодорожники обнаружили, что причиной этого стал демонтаж рельсов. Украденное было сокрыто неподалеку от места преступления.