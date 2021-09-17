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В Полтавской области сообщили о взрывчатке в гимназии. "Минером" оказался шестилетний ученик

Автор: Анастасия Рокитна

В Полтавской области шестилетний ученик сообщил о "заминировании" гимназии. Сообщение о взрывчатке было ложное.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Минером оказался 6-летний ученик начальной школы этой же гимназии.

"На одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в полиции.

В настоящее время специалисты обследовали помещение и прилегающую территорию учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

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Полтавская область