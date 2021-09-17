В Полтавской области сообщили о взрывчатке в гимназии. "Минером" оказался шестилетний ученик

Минером оказался 6-летний ученик начальной школы этой же гимназии.

"На одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в полиции.

В настоящее время специалисты обследовали помещение и прилегающую территорию учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружено.