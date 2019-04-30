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В Полтавской области правоохранителя подозревают в покушении на убийство

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 20:01
В Полтавской области правоохранителя подозревают в покушении на убийство
Фото: место задержания (dbr.gov.ua)

Правоохранитель бросил в сторону 64-летней женщины гранату

В Полтаве следователи Государственного бюро расследований задержали помощника дежурного изолятора временного содержания № 4 ГУ Нацполиции в Полтавской области по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, 28 апреля правоохранитель, находясь в поселке Опошня, Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату, в результате чего женщина получила ранения.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, выехали на место совершения преступления. Во время обысков по месту жительства полицейского, следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что правоохранителю сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"Подозреваемому по ходатайству следователей ГБР избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Также проводится расследование по факту хранения сотрудником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по подозрению трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Ингульского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области. Полицейские обвиняются в превышении власти сотрудниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием.

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