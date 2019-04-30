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У Полтавській області правоохоронця підозрюють у замаху на вбивство

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 20:01
У Полтавській області правоохоронця підозрюють у замаху на вбивство
Фото: місце затримання (dbr.gov.ua)

Правоохоронець кинув в бік 64-річної жінки гранату

У Полтаві слідчі Державного бюро розслідувань затримали помічника чергового ізолятора тимчасового тримання № 4 ГУ Нацполіції в Полтавській області за підозрою у замаху на вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Як зазначається, 28 квітня правоохоронець, перебуваючи в селищі Опішня, Зіньківського району, кинув в бік 64-річної жінки гранату, внаслідок чого жінка отримала поранення. 

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Полтаві, виїхали на місце скоєння злочину. Під час обшуків за місцем проживання поліцейського, слідчі вилучили 30 набоїв калібру 5,45", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

"Підозрюваному за клопотанням слідчих ДБР обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Також проводиться розслідування за фактом зберігання працівником поліції зброї та боєприпасів (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за підозрою трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Інгульського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області. Поліцейські обвинувачуються у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством.

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