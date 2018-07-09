Наразі поліцейський перебуває у лікарні

У Полтавській області на поліцейського напали з ножем. Про це заявив керівник Головного управління поліції в Полтавській області Андрій Замахін на своїй сторінці у Facebook.

Так, вчора, 8 липня, на одній із баз відпочинку у Полтавському районі побились відпочивальники. На міце події приїхав поліцейський, щоб припинити бійку. Однак, вимоги поліцейського проігнорували, а один із учасників бійки вдарив його ножем в груди.

"Наразі поліцейський перебуває у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, особа нападника та інші учасники бійки встановлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві поліція відкрила стрілянину по озброєному чоловікові.