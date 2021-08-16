В Полтавской области подтвердили 30 случаев "Дельта"-вируса
Фото: в Украине растет количество новых случаев "Дельта"-штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Украине. В Полтавской области подтвердили уже 30 случаев.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.
"30 случаев "Дельты" в Полтавской области. 11 из них - в Полтавской общине", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к новой волне коронавируса в Украине, которое может спровоцировать новый штамм "Дельта". Министерство, в частности, обновляет стандарт лечения пациентов с COVID-19.
Напомним, 13 августа в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта".
Кроме того, в Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка.