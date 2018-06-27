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У Полтавській області небезпечний злочинець втік із зали суду

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 17:06
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Злочинець може мати при собі зброю

У Полтавській області розшукують засудженого за небезпечні злочини, який втік із залу Миргородського суду. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

У поліції вважають, що він може мати зброю.

"Поліція розшукує особливо небезпечного ймовірно озброєного злочинця, який втік із зали Миргородського районного суду... За попередньою інформацією, засуджений може пересуватися на автомобілі марки Audi А6 сріблястого кольору (кузов універсал) на номерах прибалтійської республіки. При собі може мати зброю", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що розшукуваний - 40-річний Суржан Віталій, засуджений за скоєння злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Фото: Суржан Віталій (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка якого підозрюють у розбійному нападі в Одесі. На засіданні у його справі оголосили перерву, чоловік зі скутими наручниками руками покинув зал суду, сів у маршрутку і поїхав у невідомому напрямку.

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Теги публікації: Полтавская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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