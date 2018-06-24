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Интервью

В Полтавской области несовершеннолетний стрелял по окнам магазина

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 14:59
Фото: стрельба в Полтавской области (pl.npu.gov.ua)
Фото: стрельба в Полтавской области (pl.npu.gov.ua)

Злоумышленника задержали на месте

В Миргороде Полтавской области юноша стрелял по окнам строительного магазина из пневматического оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Полтавской области.

"Владелец сообщил, что неизвестный подросток днем, возле помещения магазина "Строитель", осуществляет выстрелы из пистолета", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал наряд полиции.

Злоумышленника сразу же задержали.

"17-летний местный юноша признался, что стрелял из собственного пневматического пистолета "ПМ", но причину своего вызывающего поведения объяснить отказался", - отмечается в сообщении.

Оружие изъяли.

На правонарушителя составили админпротокол по статье 174 КУоАП (стрельба из пневматического оружия в населенном пункте и в не отведенных для этого местах).

Напомним, сегодня ночью в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены.

Вскоре зачинщик стрельбы полностью признал свою вину.

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Теги публикации: полиция, Полтавская область, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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