В Полтавской области несовершеннолетний стрелял по окнам магазина

Злоумышленника задержали на месте

В Миргороде Полтавской области юноша стрелял по окнам строительного магазина из пневматического оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Полтавской области.

"Владелец сообщил, что неизвестный подросток днем, возле помещения магазина "Строитель", осуществляет выстрелы из пистолета", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал наряд полиции.

Злоумышленника сразу же задержали.

"17-летний местный юноша признался, что стрелял из собственного пневматического пистолета "ПМ", но причину своего вызывающего поведения объяснить отказался", - отмечается в сообщении.

Оружие изъяли.

На правонарушителя составили админпротокол по статье 174 КУоАП (стрельба из пневматического оружия в населенном пункте и в не отведенных для этого местах).

Напомним, сегодня ночью в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены.

Вскоре зачинщик стрельбы полностью признал свою вину.