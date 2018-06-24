У Полтавській області неповнолітній стріляв по вікнах магазину

Зловмисника затримали на місці

У Миргороді Полтавської області юнак стріляв по вікнах будівельного магазину з пневматичної зброї. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Полтавській області.

"Власник повідомив, що невідомий підліток вдень, біля приміщення магазину "Будівельник", здійснює постріли з пістолета", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхав наряд поліції.

Зловмисника затримали відразу.

"17-річний місцевий юнак зізнався, що стріляв з власного пневматичного пістолета "ПМ", але причину своєї зухвалої поведінки пояснити відмовився", - наголошується в повідомленні.

Зброю вилучили.

На правопорушника склали адмінпротокол за статтею 174 Купап (стрільба з пневматичної зброї у населеному пункті і в не відведених для цього місцях).

Нагадаємо, сьогодні вночі в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу відкрив стрілянину по відвідувачах, в результаті одна людина загинула, ще двоє поранені.

Невдовзі ініціатор стрілянини повністю визнав свою провину.