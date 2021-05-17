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В Полтавской области наибольший показатель COVID-вакцинации по Украине 

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 16:18
В Полтавской области наибольший показатель COVID-вакцинации по Украине  Фото: в Полтавской области наибольший показатель COVID-вакцинации по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Полтавской области наибольший показатель вакцинации по Украине среди других областей - 303 прививки на 10 тысяч населения.

Об этом стало известно из портала "Система здравоохранения Украины health-security".

В лидерах также Киевская область - 99 прививок на 10 тысяч населения, город Киев - 334,8 и Черкасская область - 288,6.

По состоянию на 17 мая в Полтавской области вакцинировали 42 925 человек. Из них AstraZeneca (CoviShield) - 19272, CoronaVac - 3993, Comirnaty (Pfizer) - 4260, AstraZeneca - 15400.

Двумя дозами иммунизировали 1159 человек, среди которых 231 миротворец из разных областей Украины, которые в начале мая отправились в Конго.

Плановая ревакцинация приоритетных групп населения в Полтавской области сейчас идет препаратами Comirnaty (Pfizer) и CoronaVac. Вторыми дозами прививают работников и жителей интернатов, спасателей, учителей, маломобильные группы и тех, кто за ними ухаживает.

В конце мая второй дозой начнут прививать тех, кто с 25 февраля до 10 марта был иммунизирован вакциной AstraZeneca - 1270 человек. Также на этой неделе Полтавщина получит крупную партию вакцины Pfizer - более 18 000 доз для прививки медиков и педагогов.

Напомним, по состоянию на 17 мая всего в Украине 940 160 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 лица.

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