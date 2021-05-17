У Полтавській області найбільший показник COVID-вакцинації по Україні
У Полтавській області найбільший показник вакцинації по Україні серед інших областей - 303 щеплення на 10 тисяч населення.
Про це стало відомо з порталу "Система охорони здоров’я України health-security".
У лідерах також Київська область - 99 щеплень на 10 тисяч населення, місто Київ - 334,8 і Черкаська область - 288,6.
Станом на 17 травня у Полтавській області вакцинували 42 925 осіб. Із них AstraZeneca (CoviShield) - 19 272, CoronaVac - 3 993, Comirnaty (Pfizer) - 4 260, AstraZeneca - 15 400.
Щеплення двома дозами зробили 1159 особам, серед яких 231 миротворець із різних областей України, які на початку травня вирушили до Конго.
Планова ревакцинація пріоритетних груп населення в Полтавській області зараз триває препаратами Comirnaty (Pfizer) та CoronaVac.
Другими дозами щеплюють працівників і мешканців інтернатів системи соцзахисту, рятувальників, учителів, маломобільні групи та тих, хто за ними доглядає.
Наприкінці травня другою дозою почнуть щеплювати тих, хто з 25 лютого до 10 березня був імунізований вакциною AstraZeneca - 1270 людей. Також цього тижня Полтавщина отримає велику партію вакцини Pfizer - понад 18 тисяч доз для щеплення медиків й освітян.
Нагадаємо, станом на 17 травня всього в Україні 940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 18 394 особи.