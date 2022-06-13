В Полтавской области мошенники от имени ОВА "собирают помощь для армии"

На днях жители Полтавской области получили письма с просьбой о помощи для Вооруженных сил Украины. "Обращения" подделаны по образцу официального документа Полтавской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина .

Он убеждает, что не рассылал такие документы.

"Это делают мошенники, которые будут отвечать перед законом. Соответствующие заявления уже у правоохранительных органов. Всем "дельцам" советую хорошо подумать перед тем, как заниматься настоящим мародерством", - написал глава Полтавской ОВА.

Он подчеркнул, если вам приходят подобные письма - обращайтесь в правоохранительные органы.