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В Полтавской области микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на АЗС и загорелся

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Кременчуг, Воскресенье 16 января 2022 23:31
В Полтавской области микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на АЗС и загорелся Фото: в Полтавской области микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на АЗС и загорелся (dsns.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

В Кременчуге Полтавской области микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на территории АЗС. В результате столкновения микроавтобус и газовая емкость загорелись.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ГСЧС Украины.

16 января в 22:10 спасателям Полтавской области поступило сообщение о микроавтобусе, который столкнулся с газовой емкостью (ориентировочно 5 м куб) на территории АЗС с последующим горением.

По состоянию на 22:45 наблюдалось открытое горение газового модуля и микроавтобуса.

Пожарные применили водяные стволы для тушения и защиты от распространения огня. Противопожарное водоснабжение находится в 350 м от места пожара.

В тушении пожара участвовали 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет.

Ранее мы писали, что в Полтавской области перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 11 человек.

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Кременчуг Полтавская область
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