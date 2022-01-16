У Полтавській області мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на АЗС і загорівся
У Кременчуці Полтавської області мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на території АЗС. В результаті зіткнення мікроавтобус і газова ємність загорілися.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДСНС Україна.
16 січня о 22:10 рятувальникам Полтавської області надійшло повідомлення про мікроавтобус, який зіткнувся з газовою ємністю (орієнтовно 5 м куб) на території АЗС з подальшим горінням.
Станом на 22:45 спостерігалося відкрите горіння газового модуля і мікроавтобуса.
Пожежники застосували водяні стволи для гасіння та захисту від поширення вогню. Протипожежне водопостачання знаходиться в 350 м від місця пожежі.
У гасінні пожежі брали участь 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС. Загрози поширення пожежі на ємності з пальним автозаправки немає.
Раніше ми писали, що у Полтавській області перекинувся пасажирський автобус. Постраждали 11 осіб.