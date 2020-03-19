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В Полтавской области на карантине находится 291 человек, - ОГА

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 17:07
В Полтавской области на карантине находится 291 человек, - ОГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Людей, которые возвращаются из-за границы в Полтавскую область, вместо обсервации отправляют на самоизоляцию

В Полтавской области на самокарантине находится 291 человек, которые вернулись в Украину из-за границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской областной государственной администрации.

По словам главы региона Олега Синегубова, людей, которые возвращаются из-за границы, сразу на обсервацию отправлять не будут.

"Они будут находиться дома на самоизоляции. В зависимости от симптомов врачи решают, нужно ли этого человека переводить в обсервацию... О всех этих людях, которые возвращаются на Полтавщину, знаем. Сейчас в области на самоизоляции находится 291 человек. Все они под наблюдением семейных врачей. Самоизоляция должна длиться 14 дней, чтобы выявить, болен ли человек", - отметил глава ОГА.

В то же время он сообщил, что в области пока не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

Напомним, сегодня стало известно о еще двух случаях заражения коронавирусом в Украине - в Киеве и Житомире.

В общем коронавирусом в Украине заразились 18 человек. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 20 марта - в материале РБК-Украина.

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