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У Полтавській області на карантині знаходиться 291 людина, - ОДА

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 17:07
У Полтавській області на карантині знаходиться 291 людина, - ОДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Людей, які повертаються з-за кордону у Полтавську область, замість обсервації відправляють на самоізоляцію

У Полтавській області на самокарантині знаходиться 291 особа, які повернулися до України з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської обласної державної адміністрації.

За словами очільника регіону Олега Синєгубова, людей, які повертаються з-за кордону, відразу на обсервацію відправляти не будуть.

"Вони перебуватимуть удома на самоізоляції. Залежно від симптомів лікарі вирішують, чи потрібно цю людину переводити в обсервацію... Про всіх цих людей, які повертаються на Полтавщину, знаємо. Нині в області на самоізоляції перебуває 291 особа. Усі вони під наглядом сімейних лікарів. Самоізоляція має тривати 14 днів, щоб виявити чи людина хвора", - зазначив голова ОДА.

Водночас він повідомив, що в області поки що не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про ще два випадки зараження коронавірусом в Україні - у Київі та Житомирі.

Загалом коронавірусом в Україні заразилися 18 людей. Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі 20 березня - в матеріалі РБК-Україна.

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