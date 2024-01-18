У Полтавській області затримали ворожих агітаторів, які прославляли "вагнерівців"

Правоохоронці в Полтавській області виявили трьох ворожих агітаторів, які прославляли РФ і "вагнерівців". Тепер їм загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Полтавській області.

Деталі справи

Агітаторки поширювали прокремлівські наративи на власних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж.

Так, одна з фігуранток, уродженка РФ, публічно закликала до захоплення українських територій і цитувала Жириновського та Медведєва, заявляючи, що "Київ треба вичистити від тарганів і повернути додому".

Крім того, вона підтримувала російського диктатора Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і главу МЗС Росії Сергія Лаврова і виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Ще одна жінка прославляла "вагнерівців"

Інша фігурантка - глорифікувала найманців ПВК "Вагнера" та намагалася дискредитувати вище керівництво нашої держави. Вона звинувачувала Україну в "капітуляції перед нацизмом" ще 2014 року, коли вона розпочала операцію зі звільнення Донбасу від окупантів.

Фото: Обшук (facebook.com/ssu.poltavska)

Третім прихильником окупантів виявився чоловік, який захоплювався російськими військами та заперечував збройну агресію РФ проти України. На своїй сторінці він намагався дискредитувати західних партнерів нашої держави та вище керівництво України.

Що їм загрожує

Трьох ворожих агітаторів затримали в місті Горішні Плавні. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за двома статтями:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Наразі досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Затримання зрадників і колаборантів

Днями повідомлялося, що СБУ затримала найманця ПВК "Вагнера". Він готував удари РФ, метою яких було залишити Київ без світла.

Також сьогодні правоохоронці затримали агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.