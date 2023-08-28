У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня

"На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області", - заявив він.

При цьому Лунін більше не додав ніяких деталей.

Навчання українських школярів

До початку нового навчального року в Україні залишається декілька днів. Дискусії про його формат ще тривають, але дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти.

При цьому в МОН наголошують, що для переходу з онлайну до очних занять у навчальному закладі має бути укриття.

Докладніше про те, в яких регіонах вже визначились із форматом навчання з 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в українських школах можуть ввести вивчення правил дорожнього руху. Також пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків.

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