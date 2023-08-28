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У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня

Ілюстративне фото: У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Полтавській області заборонили святкувати початок навчального року, який припадає на 1 вересня.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області", - заявив він. 

При цьому Лунін більше не додав ніяких деталей. 

Навчання українських школярів

До початку нового навчального року в Україні залишається декілька днів.  Дискусії про його формат ще тривають, але дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти.

При цьому в МОН наголошують, що для переходу з онлайну до очних занять у навчальному закладі має бути укриття.

Докладніше про те, в яких регіонах вже визначились із форматом навчання з 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того,  в українських школах можуть ввести вивчення правил дорожнього руху. Також пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків.

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