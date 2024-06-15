ua en ru
Сб, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтавской области раздался взрыв

Полтава, Суббота 15 июня 2024 12:16
UA EN RU
В Полтавской области раздался взрыв Фото: в Полтавской области раздался взрыв 15 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области 15 июня раздался взрыв. В регионе была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Миргородской общине Полтавской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в части регионов Украины - Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

В Полтавской области раздался взрыв

В Водушных силах ВСу предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Миргород - в укрытие! Ракеты в вашем направлении!" - писали военные.

Отметим, что в 12:14 в Полтавской области объявили отбой тревоги.

Напомним, 15 июня в Украине объявляли масштабную тревогу. В России поднимали МиГ-31К.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Взрыв Война в Украине
NEWS
Саммит мира по Украине стартует сегодня. Что известно о конференции в Швейцарии
Саммит мира по Украине стартует сегодня. Что известно о конференции в Швейцарии
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом