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У Полтавській області не працюють лінії екстреної допомоги: куди звертатися

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Полтава, Неділя 05 березня 2023 10:27
У Полтавській області не працюють лінії екстреної допомоги: куди звертатися Фото: у Полтавській області 5 березня не працюють лінії екстреної допомоги (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 березня, у Полтавській області тимчасово не працюють лінії екстреної допомоги. Проте жителям порадити звертатися за допомогою за іншими номерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Він пояснив, що сьогодні жителі Полтавської області не зможуть викликати допомогу через лінії "101" та "112". Він закликає у разі необхідності звертатися за телефонними номерами:

  • Полтавська область - 0666173549, 0666173755;
  • м. Полтава (Шевченківський район) - 0666219529;
  • м. Полтава (Київський район) - 0666296235;
  • м. Полтава (Подільський район) - 0666174658;
  • м. Полтава (Полтавська громада) - 0666295781.

Нагадаємо, у Полтавській області з 1 березня відновили вуличне освітлення на окремих ділянках доріг.

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