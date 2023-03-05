У Полтавській області не працюють лінії екстреної допомоги: куди звертатися

Фото: у Полтавській області 5 березня не працюють лінії екстреної допомоги (freepik com)

Сьогодні, 5 березня, у Полтавській області тимчасово не працюють лінії екстреної допомоги. Проте жителям порадити звертатися за допомогою за іншими номерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Він пояснив, що сьогодні жителі Полтавської області не зможуть викликати допомогу через лінії "101" та "112". Він закликає у разі необхідності звертатися за телефонними номерами: Полтавська область - 0666173549, 0666173755;

м. Полтава (Шевченківський район) - 0666219529;

м. Полтава (Київський район) - 0666296235;

м. Полтава (Подільський район) - 0666174658;

м. Полтава (Полтавська громада) - 0666295781.