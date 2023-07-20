У Полтавській області почалася видача допомоги від Фонду Ахметова

Нещодавно фонд також відправив на Полтавщину близько 4 тисяч продуктових наборів. Їх передають людям у трьох населених пунктах - Полтаві та селищах Решетилівка і Білоцерковка.

У кожному наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Найближчим часом буде завершено передачу чергової партії продуктових наборів - 30 тисяч для ВПО із Донецької області, які зареєстровані в гуманітарних хабах територіальних громад.

Нагадаємо, з року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога охопила понад 18 млн людей.