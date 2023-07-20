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У Полтавській області почалася видача допомоги від Фонду Ахметова

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Четвер 20 липня 2023 15:10
У Полтавській області почалася видача допомоги від Фонду Ахметова Фото: у Полтавській області почалася видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Продуктові набори від Фонду Ріната Ахметова почали отримувати вимушені переселенці, які тепер живуть у селищі Решетилівка Полтавської області. Видачі здійснюються в гуманітарному штабі Світлодарської міської військової адміністрації, що діє у цьому населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Нещодавно фонд також відправив на Полтавщину близько 4 тисяч продуктових наборів. Їх передають людям у трьох населених пунктах - Полтаві та селищах Решетилівка і Білоцерковка.

У кожному наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Найближчим часом буде завершено передачу чергової партії продуктових наборів - 30 тисяч для ВПО із Донецької області, які зареєстровані в гуманітарних хабах територіальних громад.

Нагадаємо, з року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога охопила понад 18 млн людей.

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Полтавская область Гуманітарна допомога
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