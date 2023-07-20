В Полтавской области началась выдача помощи от Фонда Ахметова
Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова начали получать вынужденные переселенцы, живущие в поселке Решетиловка Полтавской области. Выдачи производятся в гуманитарном штабе Светлодарской городской военной администрации, действующем в этом населенном пункте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Недавно фонд также отправил в Полтавскую область около 4 тысяч продуктовых наборов. Их передают людям в трех населенных пунктах - Полтаве и поселках Решетиловка и Белоцерковка.
В каждом наборе - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов - 30 тысяч для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин.
Напомним, с года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь охватила более 18 млн человек.