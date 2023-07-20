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В Полтавской области началась выдача помощи от Фонда Ахметова

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Четверг 20 июля 2023 15:10
В Полтавской области началась выдача помощи от Фонда Ахметова Фото: в Полтавской области началась выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова начали получать вынужденные переселенцы, живущие в поселке Решетиловка Полтавской области. Выдачи производятся в гуманитарном штабе Светлодарской городской военной администрации, действующем в этом населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Недавно фонд также отправил в Полтавскую область около 4 тысяч продуктовых наборов. Их передают людям в трех населенных пунктах - Полтаве и поселках Решетиловка и Белоцерковка.

В каждом наборе - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов - 30 тысяч для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин.

Напомним, с года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь охватила более 18 млн человек.

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Полтавская область Гуманитарная помощь
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