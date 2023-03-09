ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Полтавській області екстрені відключення світла через загрозу обстрілів

Новость на русском →
Полтавська область, Четвер 09 березня 2023 20:50
У Полтавській області екстрені відключення світла через загрозу обстрілів Фото: у Полтавській області екстрені відключення світла через загрозу обстрілів (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів у Полтавській області відбуваються превентивні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Полтаваобленерго".

"З метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, 9 березня починаючи з 20:16, НЕК "Укренерго" застосувало превентивні відключення електроенергії у Полтавській області", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 21:40

У "Полтаваобленерго" повідомляють, що о 21:35 відновлено електроживлення всіх споживачів.

Нагадаємо, російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні 9 березня. Внаслідок нічної атаки є загиблі, пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці областей.

До того ж, ввечері 9 березня в Україні знову оголошена повітряна тривога. Влада попереджає про ракетні удари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Електроенергія Полтавская область
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях