Полтавский лабораторный центр ограничил работу из-за перегруженности

Полтавский областной лабораторный центр ограничил работу в связи с перегруженностью. ПЦР-тесты на платной основе будут проводить лишь для тех граждан, которые прибыли из-за границы и хотят досрочно завершить самоизоляцию.

Об этом сообщили в пресс-службе лабораторного центра.

Стоимость проведения ПЦР-теста с учетом взятия образца в лаборатории составляет 991,8 гривен, без взятия образца - 887,99 гривен.

"Государственное учреждение "Полтавский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сообщает, что вирусологическая лаборатория временно проводит исследования только для лиц прибывших из-за границы, которые готовы прекратить самоизоляцию (через приложение "Дій вдома")", - говорится в сообщении.

Как объяснил директор лаборатории Андрей Хайлов изданию "Коло", сейчас в центре образовалась очередь на анализы.

"Сейчас ежедневно из области поступает около 300 образцов биоматериалов, а мощность лаборатории - 250. Поэтому мы делаем, прежде всего, то, что крайне необходимо. Прежде всего, делают бесплатные анализы онкобольным, у которых будет плановая госпитализация, тем, у кого подозрения на COVID, контактным лицам", - пояснил Хайлов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине доступно массовое тестирование ИФА-методом.

Также РБК-Украина писало, что почти четверть тестов на коронавирус могут показывать ложные результаты.