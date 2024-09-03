Полтавський інститут зв'язку пошкождено через удар РФ: що про нього відомо

Під удар РФ 3 вересня потрапив Полтавський військовий інститут зв'язку. Будівлі навчального закладу було частково зруйновано. Багато людей опинилися під завалами, загалом постраждало понад 200 осіб, майже 50 загинуло.

Зміст:

Що відомо про Полтавський інститут зв'язку

Навчальний заклад було створено у 1968 році. За часів СРСР це було Полтавське вище військове командне училище зв'язку ім. маршала Москаленка. Наприкінці 1970-х навчальна база та особовий склад училища розмістилися в новозбудованому військовому містечку в Полтаві.

Офіцери-зв'язківці, що були випускниками училища, залучалися до виконання бойових завдань радянських збройних сил, багато з них брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Після набуття Україною незалежності училище було переформатовано в Полтавський філіал Київського військового інституту управління та зв'язку (КВІУЗ).

На базі навчального закладу здійснювалося підвищення кваліфікації офіцерів-зв'язківців Збройних сил України. Працювало відділення підготовки підрозділів зв'язку для миротворчих контингентів ЗСУ в Республіці Ірак та в інших військових місіях.

Також Полтавський філіал КВІУЗ здійснював підготовку іноземних спеціалістів:

1996-1999 - підготовка офіцерів-зв'язківців для збройних сил Туркменістану ;

; на початку 2000-х - навчання військових із Таджикистану ;

; 2002-2003 - підвищення кваліфікації 2-х старших офіцерів військ зв'язку армії Китаю.

Реорганізація навчального закладу: факультет та коледж ВІТІ

Надалі відбулося ще кілька реорганізацій полтавського військового закладу освіти. У 2007-2013, як факультет засобів військового зв'язку Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, він був приєднаний до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

2013 року розпорядженням уряду було створено Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (ВІТІ) ім. Героїв Крут. Навчальний заклад у Полтаві увійшов до його структури. За адресою Полтавського інституту зв'язку, що вказана на сторінці закладу у Facebook, також знаходиться Військовий коледж сержантського складу ВІТІ.

Як значиться на сайті ВІТІ, коледж здійснює підготовку фахівців за ступенем фахової передвищої освіти "фаховий молодший бакалавр" та на початковому рівні вищої освіти за ступенем "молодший бакалавр" для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського та старшинського складу у ЗСУ.

Навчання проходить за спеціальностями: комп'ютерні науки, телекомунікації та радіотехніка; електронні комунікації та радіотехніка.

Термін навчання в коледжі складає 2-3 роки.

На території закладу освіти є навчальний корпус (навчальні аудиторії, лабораторії, конференц-зали, бібліотеки), гуртожиток, стадіон, спортивна зала, спортивне містечко, стройовий плац, радіополігон, військове стрільбище, навчально-тактичне поле, їдальня, лазня.

Удар по Інституту в Полтаві 3 вересня

Вранці 3 вересня російські війська завдали удару по Полтаві балістичними ракетами. В результаті атаки було пошкоджено навчальний заклад, лікарню та житлову забудову. Згодом стало відомо, що часткових руйнувань зазнали будівлі Інституту зв'язку.

Багато людей опинилися під завалами. Станом на вечір вівторка було відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих.

У Полтаві та області оголосили триденну жалобу. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у місті.

Всі подробиці трагедії у Полтаві РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.

При підготовці використовувалися: Facebook-cторінка Полтавського військового інституту зв'язку, інформація з сайту ВІТІ, постанова Кабміну №800 від 06.06.2007 про "Про реорганізацію Полтавського військового

інституту зв’язку", дані Вікіпедія.