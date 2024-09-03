Полтавский институт связи поврежден из-за удара РФ: что о нем известно

Под удар РФ 3 сентября попал Полтавский военный институт связи. Здания учебного заведения были частично разрушены. Много людей оказалось под завалами, всего пострадало более 200 человек, почти 50 погибли.

РБК-Украина рассказывает подробнее об этом учебном заведении Полтавы.

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Что известно о Полтавском институте связи

Учебное заведение было создано в 1968 году. Во времена СССР это было Полтавское высшее военное командное училище связи им. маршала Москаленко. В конце 1970-х учебная база и личный состав училища разместились в новом военном городке в Полтаве.

Офицеры-связисты, которые были выпускниками училища, привлекались к выполнению боевых задач советских вооруженных сил, многие из них принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Уже в независимой Украине училище было переформатировано в Полтавский филиал Киевского военного института управления и связи (КВИУЗ).

В 1999 году реорганизован в Полтавский военный институт связи.

На базе учебного заведения осуществлялось повышение квалификации офицеров связи Вооруженных сил Украины. Работало отделение подготовки подразделений связи для миротворческих контингентов ВСУ в Республике Ирак и других военных миссиях.

Также Институт осуществлял подготовку иностранных специалистов:

1996-1999 - подготовка офицеров связи для вооруженных сил Туркменистана ;

; в начале 2000-х - обучение военных из Таджикистана ;

; 2002-2003 - повышение квалификации 2-х старших офицеров войск связи армии Китая.

Реорганизация заведения: факультет и колледж ВИТИ

В дальнейшем состоялось еще несколько реорганизаций полтавского военного учебного заведения. В 2007-2013, как факультет средств военной связи Военного института телекоммуникаций и информатизации, был присоединен к Национальному техническому университету Украины "Киевский политехнический институт".

В 2013 году распоряжением правительства был создан Военный институт телекоммуникаций и информатизации (ВИТИ) им. Героев Крут. Учебное заведение в Полтаве вошло в его структуру. По адресу Полтавского института связи, указанному на странице учебного заведения в Facebook, также находится Военный колледж сержантского состава ВИТИ.

Как отмечается на сайте ВИТИ, колледж осуществляет подготовку специалистов по степени профессионального предвысшего образования "профессиональный младший бакалавр" и на начальном уровне высшего образования по степени "младший бакалавр" для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантского и старшинского состава ВСУ.

Обучение проходит по специальностям: компьютерные науки, телекоммуникации и радиотехника; электронные коммуникации и радиотехника.

Срок обучения в колледже составляет 2-3 года.

На территории учебного заведения есть учебный корпус (учебные аудитории, лаборатории, конференц-залы, библиотеки), общежитие, стадион, спортивный зал, спортивный городок, строевой плац, радиополигон, военное стрельбище, учебно-тактическое поле, столовая, баня.

Удар по Институту в Полтаве 3 сентября

Утром 3 сентября российские войска нанесли удар по Полтаве баллистическими ракетами. В результате атаки было повреждено учебное заведение, больница и жилые дома. Впоследствии стало известно, что частично разрушены здания Института связи.

Большое количество людей оказалось под завалами. По состоянию на вечер вторника было известно о 49 погибших и 219 пострадавших.

В Полтаве и области объявили трехдневный траур. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно ракетного удара по учебному центру в городе.

Все подробности трагедии в Полтаве РБК-Украина собрало в отдельном материале.

При подготовке использовались: Facebook-страница Полтавского военного института связи, информация с сайта ВИТИ, постановление Кабмина №800 от 06.06.2007 о "О реорганизации Полтавского военного института связи", данные Википедия.