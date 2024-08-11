У Полтавській громаді було чутно декілька вибухів

У ніч на 11 липня в Полтавській громаді було чутно декілька вибухів. Військові попереджали про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Полтава та канал Повітряних сил ЗСУ.
О 00:27 військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Наступним повідомленням у ПС додали інформацію про швидкісну ціль курсом на Кременчук. В цей час у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.
Як зазначає Суспільне, звук вибухів у Полтавській громаді було чути о 00:32, 00:37 та 01:06.
Нагадаємо, що звуки вибухів було чути не лише у Полтавській громаді, а й у столиці. Мер Києва Віталій Кличко та КМВА повідомляли про роботу ППО в області.
Окрім загрози балістики, у повітряному просторі України продовжують літати ворожі безпілотники.
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