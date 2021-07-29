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Полтавская "Ворскла" завершила выступление в Лиге конференций, уступив финскому КуПСу

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Полтава, Четверг 29 июля 2021 23:20
Полтавская "Ворскла" завершила выступление в Лиге конференций, уступив финскому КуПСу Фото: матч между полтавской "Восклой" и финским КуПСом (ФК "Ворскла")
Автор: РБК-Украина

Полтавская "Ворскла" завершила выступление в Лиге конференций, уступив финскому КуПСу. Матч закончился со счетом 2:3 в пользу финнов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Полтавский клуб, который первым из украинских стартовал в еврокубках этого сезона, сегодня играла на своем поле в Полтаве на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского.

Из-за отмены правила выездного гола, результат первого поединка (2:2) не давал хозяевам поля преимущества, и для выхода в следующую стадию им нужно было лишь побеждать. В первом тайме острее действовали футболисты финского клуба, и Потрошителю дважды пришлось демонстрировать мастерство, спасая ворота.

После перерыва одна из первых атак "Ворсклы" принесла им гол. Тилль с передачи Степанюка забил свой второй мяч в двухматчевом противостоянии. Гости довольно быстро отыгрались, но вскоре после розыгрыша углового Скляр не без помощи рикошета снова вывел "Ворсклу" вперед. Но, как и в первом поединке, финская команда сравняла счет на последних минутах основного времени.

В овертайме полтавчане остались в меньшинстве после того, как Кушниренко жестко сыграл против Узочукву, что и не дало им возможности получить ожидаемую победу.

Напомним, что "Динамо" в статусе чемпиона разгромило "Ворсклу". Полтавчане выпали из зоны еврокубков.

Также в "Ворскле" выявили вспышку коронавируса.

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