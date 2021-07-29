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Полтавська "Ворскла" завершила виступ у Лізі конференцій, поступившись фінському КуПСу

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Полтава, Четвер 29 липня 2021 23:20
Полтавська "Ворскла" завершила виступ у Лізі конференцій, поступившись фінському КуПСу Фото: матч між полтавською "Восклою" і фінським КуПСом (ФК "Ворскла")
Автор: РБК-Україна

Полтавська "Ворскла" завершила виступ у Лізі конференцій, поступившись фінському КуПСу. Матч закінчився з рахунком 2:3 на користь фінів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Полтавський клуб, який першим з українських стартував в єврокубках цього сезону, сьогодні грала на своєму полі у Полтаві, на стадіоні "Ворскла" ім. О. Бутовського.

Через скасування правила виїзного гола, результат першого поєдинку (2:2) не давав господарям поля переваги, і для виходу до наступної стадії їм потрібно було лише перемагати. У першому таймі гостріше діяли футболісти фінського клубу, і Різнику двічі довелося демонструвати майстерність, рятуючи ворота.

Після перерви одна з перших атак "Ворскли" принесла їм гол. Тілль із передачі Степанюка забив свій другий м’яч у двоматчевому протистоянні. Гості досить швидко відігралися, але невдовзі після розіграшу кутового Скляр не без допомоги рикошету знову вивів "Ворсклу" вперед. Але, як і в першому поєдинку, фінська команда зрівняла рахунок на останніх хвилинах основного часу.

У овертаймі полтавці залишилися в меншості після того, як Кушніренко жорстко зіграв проти Узочукву, що й не дало їм можливості здобути очікувану перемогу.

Нагадаємо, що "Динамо" в статусі чемпіона розгромило "Ворсклу". Полтавчани випали із зони єврокубків.

Також у "Ворсклі" виявили спалах коронавірусу.

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