Полтавская ОВА передает военным и переселенцам гуманитарную помощь от правительства Польши

По его словам почти 12 тысяч единиц медицинских изделий (бандажи, турникеты, эластичные бинты и т. п) уже передали общественному движению "Оборона Полтавы", который будет формировать индивидуальные аптечки для бойцов.

Около 8 тонн гуманитарной помощи, куда входят продукты, медицинские препараты, матрацы, раскладные кровати, постельное белье и лекарства ОВА передала волонтерам из благотворительного фонда HelpGroup, которые распределят ее в общины Полтавской и соседних областей.

"Почти 20 тонн продуктов областная администрация передает Полтавскому батальону неравнодушных. Консервы, крупы, макароны и кофе будут выдавать по запросам для военных и внутренне перемещенных лиц", - отметил глава Полтавщины.

Напомним, ранее Дмитрий Лунин рассказал, что Полтавщина получит 500 тонн гуманитарной помощи от правительства Польши.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что для упрощения процесса оформления гуманитарной помощи Украине создали специальную платформу Help.gov.ua, где можно узнать, как купить, отправить и кому адресовать гуманитарный груз и что именно нужно стране сейчас.