Полтавская область снова стала лидером по эффективности ремонта местных дорог, - Лунин

"В 2021 году мы планировали отремонтировать 80 км местных дорог. Зато по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" возобновили 116 км автодорог - на 40% больше, чем предполагали, - объяснил Дмитрий Лунин. - Таких результатов достигли благодаря четкой организации всех ответственных служб области".

По словам и.о. главы ОГА, эти показатели означают, что средства пошли на повышение комфорта жизни людей, а не вернулись в бюджет. Все планируемые ремонты местных дорог выполнены своевременно и в полном объеме. Кроме запланированного финансирования от государства, Полтавская ОГА вторично привлекла крупные инвестиции из государственного банка на ремонт дорог, в прошлом году в размере 270 млн. грн.

"Также областная администрация наладила сотрудничество с общинами. Они выделили на софинансирование ремонта автодорог более 125 млн грн в 2021 году", - отметил Дмитрий Лунин.

Он добавил, что всего на строительство, ремонт и содержание местных дорог области привлекли 2,1 млрд грн.