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В Кременчуге задержали мужчину, который возле школы угрожал прохожим оружием

Украина, Суббота 09 января 2021 18:11
В Кременчуге задержали мужчину, который возле школы угрожал прохожим оружием
Фото: предметы, которыми угрожал мужчина под школой в Кременчуге (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Кременчуге (Полтавская область) полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим. Нарушитель угрожал предметом, похожим на пистолет.

Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

Как рассказали правоохранители, на улице Грозненской, рядом со школой, произошел конфликт между мужчиной и женщиной. После того как охранник школы сделал им замечание, мужчина начал угрожать предметом, похожим на пистолет.

"Правонарушителем оказался местный ранее судимый мужчина, 1982 года рождения. При досмотре у него обнаружены два предмета, похожие на пистолет и нож", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное с применением оружия. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Напомним, прошлой осенью в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения двое погибли и еще десять получили ранения.

Кроме того, в начале декабря в Париже вооруженный ножом мужчина серьезно ранил трех человек на улице. Нападавшего задержали правоохранители.

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