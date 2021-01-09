В Кременчуці затримали чоловіка, який біля школи погрожував перехожим зброєю

Фото: предмети, якими погрожував чоловік під школою у Кременчуці (mvs.gov.ua)

У Кременчуці (Полтавська область) поліцейські затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Порушник погрожував предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Як розповіли правоохоронці, на вулиці Грозненській, поруч зі школою, стався конфлікт між чоловіком і жінкою. Після того, як охоронець школи зробив їм зауваження, чоловік почав погрожувати предметом, схожим на пістолет.

"Правопорушником виявився місцевий раніше судимий чоловік, 1982 року народження. При огляді у нього виявлено два предмети, схожі на пістолет та ніж", - розповіли в МВС.

Слідчі порушили провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Речові докази направили на експертизу.

Нагадаємо, минулої осені в Кривому Розі чоловік з ножем напав на перехожих. В результаті нападу двоє загинули та ще майже десять отримали поранення.

Крім того, на початку грудня в Парижі озброєний ножем чоловік серйозно поранив трьох людей на вулиці. Нападника затримали правоохоронці.