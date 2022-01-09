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Под Полтавой иностранцы почти неделю держали в плену фермера

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Полтавская область, Воскресенье 09 января 2022 18:55
Под Полтавой иностранцы почти неделю держали в плену фермера Фото: под Полтавой похитили фермера и держали его в заложниках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Полиция разоблачила двоих иностранцев, которые почти неделю удерживали в заложниках фермера. Злоумышленники требовали за него выкуп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Информация на линию полиции поступила 1 января. Обратился в правоохранительные органы 29-летний мужчина. Он рассказал, что его тесть должен был приехать на праздники в гости 31 декабря. Однако он так и не доехал, а связь с ним оборвалась.

Полиция начала поиски пропавшего в городе его проживания - в Пирятине. Им удалось выяснить, что пропавший 55-летний мужчина уехал из дома на собственном автомобиле 30 декабря в сторону Киева.

"Обработав весь массив полученной оперативной информации, мы обнаружили автомобиль без вести пропавшего пирятинца возле одной из многоэтажек в городе Украинка, Киевской области. При проведении обыска транспортного средства следователям полиции изъяты документы, принадлежащие пропавшему мужчине и вещественные доказательства, свидетельствовавшие о вероятности его похищения", - рассказал начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

По его словам, потом полиция получила информацию, что фермера незаконно удерживают в одном из домов под Киевом. Правоохранители провели спецоперацию и освободили заложника.

Как выяснилось, предпринимателя из Пирятина силой удерживали в заложниках. Его похитили иностранцы, которые требовали денежный выкуп, а также переписать на них бизнес и недвижимое имущество.

Двоих злоумышленников 1995 и 1986 годов рождения задержали. Им грозит тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: иностранцы держали в заложниках фермера (pl.npu.gov.ua)

Напомним, в Хмельницкой области матери, которая боролась за своего сына 2,5 года, вернули мальчика. Дело в том, что даже после решения суда отец ребенка и его мать удерживали дитя у себя.

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