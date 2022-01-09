Під Полтавою іноземці майже тиждень утримували в полоні фермера

Поліція викрила двох іноземців, які майже тиждень утримували у заручниках фермера. Зловмисники вимагали за нього викупу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Полтавської області .

Інформація на лінію поліції надійшла 1 січня. Звернувся до правоохоронних органів 29-річний чоловік. Він розповів, що його тесть мав приїхати на свята у гості 31 грудня. Однак він так і не доїхав, а зв'язок із ним обірвався.

Поліція розпочала пошуки зниклого у місті його проживання - у Пирятині. Їм вдалося з'ясувати, що зниклий 55-річний чоловік виїхав з дому на власному автомобілі 30 грудня у бік Києва.

"Опрацювавши весь масив отриманої оперативної інформації, ми виявили автомобіль безвісти зниклого піратинца біля однієї з багатоповерхівок у місті Українка, Київської області. Під час проведення обшуку транспортного засобу слідчим поліції вилучено документи, що належали зниклому чоловікові, та речові докази, що свідчили про ймовірність його викрадення". - розповів начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

За його словами, згодом поліція отримала інформацію, що фермера незаконно утримують в одному з будинків під Києвом. Правоохоронці провели спецоперацію та звільнили заручника.

Як з'ясувалося, підприємця з Пирятина силою утримували у заручниках. Його викрали іноземці, які вимагали грошовий викуп, а також переписати на них бізнес та нерухоме майно.

Двох зловмисників 1995 та 1986 років народження затримали. Їм загрожує тюремний термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.