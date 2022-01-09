ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Полтавою іноземці майже тиждень утримували в полоні фермера

Новость на русском →
Полтавська область, Неділя 09 січня 2022 18:55
Під Полтавою іноземці майже тиждень утримували в полоні фермера Фото: під Полтавою викрали фермера та тримали його у заручниках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Поліція викрила двох іноземців, які майже тиждень утримували у заручниках фермера. Зловмисники вимагали за нього викупу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.

Інформація на лінію поліції надійшла 1 січня. Звернувся до правоохоронних органів 29-річний чоловік. Він розповів, що його тесть мав приїхати на свята у гості 31 грудня. Однак він так і не доїхав, а зв'язок із ним обірвався.

Поліція розпочала пошуки зниклого у місті його проживання - у Пирятині. Їм вдалося з'ясувати, що зниклий 55-річний чоловік виїхав з дому на власному автомобілі 30 грудня у бік Києва.

"Опрацювавши весь масив отриманої оперативної інформації, ми виявили автомобіль безвісти зниклого піратинца біля однієї з багатоповерхівок у місті Українка, Київської області. Під час проведення обшуку транспортного засобу слідчим поліції вилучено документи, що належали зниклому чоловікові, та речові докази, що свідчили про ймовірність його викрадення". - розповів начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

За його словами, згодом поліція отримала інформацію, що фермера незаконно утримують в одному з будинків під Києвом. Правоохоронці провели спецоперацію та звільнили заручника.

Як з'ясувалося, підприємця з Пирятина силою утримували у заручниках. Його викрали іноземці, які вимагали грошовий викуп, а також переписати на них бізнес та нерухоме майно.

Двох зловмисників 1995 та 1986 років народження затримали. Їм загрожує тюремний термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: іноземці тримали у заручниках фермера (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Хмельницькій області матері, яка боролася за свого сина 2,5 роки, повернули хлопчика. Справа в тому, що навіть після рішення суду батько дитини та її мати утримували дитину в себе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область
NEWS
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані