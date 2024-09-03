У Полтаві вже 49 загиблих внаслідок удару

Удар по Полтаві

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 3 вересня, вранці атакували Полтаву за допомогою балістичних ракет. Внаслідок цього було частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про 47 загиблих та 206 поранених.

Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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