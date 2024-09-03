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У Полтаві вже 49 загиблих внаслідок удару

Ілюстративне фото: у Полтаві ліквідують наслідки російського удару (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Полтаві станом на сьогодні відомо, що внаслідок російського обстрілу загинули 49 людей. Розбір завалів продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна у Telegram.

"Продовжується ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу. Зараз відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей", - розповів чиновник.

Він уточнив, що з-під завалів врятували 11 людей, їм надають усю необхідну допомогу.

Також Пронін наголосив, що рятувальна операція триває. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати до 18 осіб.

За словами глави ОВА, пошкоджено 10 житлових будинків. Потерпілим допомагають сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу.

 

Удар по Полтаві

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 3 вересня, вранці атакували Полтаву за допомогою балістичних ракет. Внаслідок цього було частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку.

Згідно з останньою інформацією, було відомо про 47 загиблих та 206 поранених.

Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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ПолтаваВійна в УкраїніРакетний удар