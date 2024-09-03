У Полтаві відомо про десятки нових постраждалих через російський удар

"За нашими даними, 50 людей загинуло. Щодо постраждалих - 271. Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються", - зазначив Хорунжий.

Він розповів, що співробітники ДСНС врятували 25 людей. 11 з них було деблоковано з-під завалів.

За словами Хорунжого, рятувальників відводять з місця події під час повітряних тривог, оскільки російські окупанти можуть завдати повторного удару. Було вироблено відповідний алгоритм.

"Працює понад 50 одиниць техніки, зокрема важкої інженерної техніки. І десь близько 220 рятувальників", - додав пресофіцер ДСНС.

Також працюють кінологиіз собаками, які допомагають шукати постраждалих людей. При цьому кожні 15-20 хвилин оголошується хвилина тиші, щоб можна було почути людей під завалами.