У Полтаві пролунав вибух
У Полтаві під час повітряної тривоги прогримів вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Полтаві було чути звук вибуху", - йшлося в повідомленні.
До цього Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. При цьому військові повідомляли, щоб жителі Полтави пройшли негайно в укриття.
Зі свого боку голова Полтавської ОВА Пилип Пронін закликав жителів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Обстріл Полтави
17 червня російські війська здійснили ракетний обстріл одного з передмість Полтави. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких є діти, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Спочатку Пронін повідомляв про дев'ятьох постраждалих, але пізніше уточнив, що всього постраждали 22 особи.
Крім постраждалих серед мирного населення, обстріл також призвів до пошкодження електроліній, що призвело до знеструмлення 53 тисяч мешканців області.
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