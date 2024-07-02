У Полтаві пролунав вибух

У Полтаві під час повітряної тривоги прогримів вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Полтаві було чути звук вибуху", - йшлося в повідомленні. До цього Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. При цьому військові повідомляли, щоб жителі Полтави пройшли негайно в укриття. Зі свого боку голова Полтавської ОВА Пилип Пронін закликав жителів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.