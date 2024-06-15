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У Полтаві пролунали вибухи

Субота 15 червня 2024 23:13
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У Полтаві пролунали вибухи Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Полтаві під час оголошеної ракетної небезпеки пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і Повітряні Сили ЗСУ.

Кореспонденти Суспільного близько 23:00 чули у Полтаві кілька вибухів.

Перед тим Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для Полтавської і ще 4 областей.

О 23:03 ПС попередили про повторні пуски у напрямку Полтавщини.

Оновлено о 23:46. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає.

Попередній удар Росії по області

Росія 7 червня завдала удару по приватному будинку в Полтавському районі. З-під завалів будинку було врятовано жінку, проте згодом вона померла у лікарні.

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