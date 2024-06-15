У Полтаві пролунали вибухи
У Полтаві під час оголошеної ракетної небезпеки пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і Повітряні Сили ЗСУ.
Кореспонденти Суспільного близько 23:00 чули у Полтаві кілька вибухів.
Перед тим Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для Полтавської і ще 4 областей.
О 23:03 ПС попередили про повторні пуски у напрямку Полтавщини.
Оновлено о 23:46. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає.
Попередній удар Росії по області
Росія 7 червня завдала удару по приватному будинку в Полтавському районі. З-під завалів будинку було врятовано жінку, проте згодом вона померла у лікарні.
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