У Полтаві пролунали вибухи

У Полтаві під час оголошеної ракетної небезпеки пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і Повітряні Сили ЗСУ .

Кореспонденти Суспільного близько 23:00 чули у Полтаві кілька вибухів.

Перед тим Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для Полтавської і ще 4 областей.

О 23:03 ПС попередили про повторні пуски у напрямку Полтавщини.

Оновлено о 23:46. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає.

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