В Полтаве раздались взрывы

В Полтаве во время объявленной ракетной опасности раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы ВСУ .

Корреспонденты Общественного около 23.00 слышали в Полтаве несколько взрывов.

Перед этим Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности для Полтавской и еще 4 областей.

В 23:03 ПС предупредили о повторных пусках в направлении Полтавской области.

Обновлено в 23:46. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что, по предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших тоже нет.

Предыдущий удар России по области