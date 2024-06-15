В Полтаве раздались взрывы
В Полтаве во время объявленной ракетной опасности раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы ВСУ.
Корреспонденты Общественного около 23.00 слышали в Полтаве несколько взрывов.
Перед этим Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности для Полтавской и еще 4 областей.
В 23:03 ПС предупредили о повторных пусках в направлении Полтавской области.
Обновлено в 23:46. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что, по предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших тоже нет.
Предыдущий удар России по области
Россия 7 июня нанесла удар по частному дому в Полтавском районе. Из-под завалов дома была спасена женщина, однако впоследствии она скончалась в больнице.
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