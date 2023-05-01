В Полтаві працював проксі-центр, через який ФСБ поширювала фейки про війну в Україні

"У результаті комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності. Ними виявились двоє мешканців Полтавської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як VPN-сервіс. Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного Інтернету.

"Вартість такої «підписки» становила майже 2,5 тисяч грн на місяць. За оперативною інформацією, фігуранти щодня отримували сотні "замовлень", а гроші одержували через заборонені платіжні системи", - додали в СБУ.

Відомо, серед "постійних" клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні ІР-адреси для доступу до популярних соцмереж. При цьому сервери ворожого "осередку" знаходились на території країни-агресора.

"Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян", - додали в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено:

спеціальний апаратний комплекс;

120 тис. дол. та пів кілограма золота;

мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі організатору проксі-центру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).