ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Полтаві кількість жертв після удару РФ зросла до 54

Полтава, Четвер 05 вересня 2024 09:47
UA EN RU
У Полтаві кількість жертв після удару РФ зросла до 54 Фото: у Полтаві кількість жертв зросла до 54 людей після атаки РФ 3 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

До 54 людей збільшилась кількість жертв у Полтаві після обстрілу 3 вересня. Під завалами можуть бути ще люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"До 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві. Ще 297 людей постраждало", - йдеться у повідомленні..

Як зазначили у ДСНС, пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

"Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття", - додали рятувальники.

Фото з місця пошуково-рятувальних робіт в Полтаві 5 вересня (t.me/dsns_telegram)

Ракетний удар по Полтаві

Російські війська атакували Полтаву 3 вересня. Російські війська вдарили по місту балістикою. Ударом, зокрема, було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку у Полтаві.

За даними на 4 вересня у Полтаві налічувалося 53 жертви після удару РФ. Також 271 особа отримала поранення. Вогнеборці врятували 25 людей, з них 11 вдалося дістати з-під завалів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Війна в Україні
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ