У Полтаві хочуть продавати транспортні карти у незвичному місці: про що мова
З лютого 2025 року в Полтаві зміниться система продажу транспортних карток для безготівкового проїзду в громадському транспорті.
Про це заявив Сергій Веренкіотов, власник компанії "Фарго Сістемс", яка відповідає за впровадження електронного квитка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Полтава".
Відтепер транспортні картки можна буде придбати в найбільших мережах супермаркетів міста, що значно спростить доступ до цього сервісу.
У Полтаві змінять мережу продажу транспортних карток
Як повідомив Сергій Веренкіотов, наразі ведуться переговори з мережами супермаркетів, що налічують понад 300 магазинів у Полтаві. Хоча договір ще не підписано, йдеться про добре відомі торгові мережі.
"Ці адреси зараз зазначені в нас на сайті. Це сьогодні більш відомі, як сигаретні кіоски біля зупинок громадського транспорту. Їх також можна придбати у нас на сайті та в центральному офісі. Це було рішення прийняте таким чином, що це було найближче місце, де можна було їх купити, де можна було дістатися біля зупинки. Інших місць в місті нема, на жаль", - зазначив Сергій Веренкіотов.
Наразі в Полтаві доступні три види карток: "Гаманець", "Комунальний" та "Безліміт". Картка "Гаманець" дозволяє оплачувати проїзд у всьому громадському транспорті міста, "Комунальний" - лише в комунальних автобусах, а "Безліміт" дозволяє без обмежень користуватися транспортом протягом визначеного часу.
Зараз транспортні картки можна придбати в 52 точках міста, включаючи кіоски та центральний офіс. Всі ці адреси доступні на сайті компанії.
Нагадаємо, що після заяв директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, що тарифи треба піднімати обов'язково, багато українців схвилювалися. Але наразі Київ не планує піднімати вартість проїзду у громадському транспорті.