У Полтаві хочуть продавати транспортні карти у незвичному місці: про що мова

З лютого 2025 року в Полтаві зміниться система продажу транспортних карток для безготівкового проїзду в громадському транспорті.

Про це заявив Сергій Веренкіотов, власник компанії "Фарго Сістемс", яка відповідає за впровадження електронного квитка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Полтава".

Відтепер транспортні картки можна буде придбати в найбільших мережах супермаркетів міста, що значно спростить доступ до цього сервісу.

У Полтаві змінять мережу продажу транспортних карток

Як повідомив Сергій Веренкіотов, наразі ведуться переговори з мережами супермаркетів, що налічують понад 300 магазинів у Полтаві. Хоча договір ще не підписано, йдеться про добре відомі торгові мережі.

"Ці адреси зараз зазначені в нас на сайті. Це сьогодні більш відомі, як сигаретні кіоски біля зупинок громадського транспорту. Їх також можна придбати у нас на сайті та в центральному офісі. Це було рішення прийняте таким чином, що це було найближче місце, де можна було їх купити, де можна було дістатися біля зупинки. Інших місць в місті нема, на жаль", - зазначив Сергій Веренкіотов.

Наразі в Полтаві доступні три види карток: "Гаманець", "Комунальний" та "Безліміт". Картка "Гаманець" дозволяє оплачувати проїзд у всьому громадському транспорті міста, "Комунальний" - лише в комунальних автобусах, а "Безліміт" дозволяє без обмежень користуватися транспортом протягом визначеного часу.

Зараз транспортні картки можна придбати в 52 точках міста, включаючи кіоски та центральний офіс. Всі ці адреси доступні на сайті компанії.