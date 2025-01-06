В Полтаве хотят продавать транспортные карты в необычном месте: о чем речь
С февраля 2025 года в Полтаве изменится система продажи транспортных карточек для безналичного проезда в общественном транспорте.
Об этом заявил Сергей Веренкиотов, владелец компании "Фарго Системс", которая отвечает за внедрение электронного билета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".
Отныне транспортные карты можно будет приобрести в крупнейших сетях супермаркетов города, что значительно упростит доступ к этому сервису.
В Полтаве изменят сеть продажи транспортных карточек
Как сообщил Сергей, владелец компании, сейчас ведутся переговоры с сетями супермаркетов, насчитывающих более 300 магазинов в Полтаве. Хотя договор еще не подписан, речь идет о хорошо известных торговых сетях.
"Эти адреса сейчас указаны у нас на сайте. Это сегодня более известные, как сигаретные киоски возле остановок общественного транспорта. Их также можно приобрести у нас на сайте и в центральном офисе. Это было решение принято таким образом, что это было ближайшее место, где можно было их купить, где можно было добраться возле остановки. Других мест в городе нет, к сожалению", - отметил Сергей Веренкиотов.
Сейчас в Полтаве доступны три вида карточек: "Кошелек", "Коммунальный" и "Безлимит". Карточка "Кошелек" позволяет оплачивать проезд во всем общественном транспорте города, "Коммунальный" - только в коммунальных автобусах, а "Безлимит" позволяет без ограничений пользоваться транспортом в течение определенного времени.
Сейчас транспортные карты можно приобрести в 52 точках города, включая киоски и центральный офис. Все эти адреса доступны на сайте компании.
Напомним, что после заявлений директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, что тарифы надо поднимать обязательно, многие украинцы взволновались. Но пока Киев не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте.