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В Полтаве задержали участников этнической преступной организации

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 18:01
В Полтаве задержали участников этнической преступной организации
Фото: полиция задержала ОПГ в Полтаве (npu.gov.ua)

Подозреваемые находились в международном розыске за убийство в Армении

В Полтаве полиция задержала участников этнической преступной организации, которых подозревают совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины, и которые находились в розыске Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Сообщается, что преступная группировка занималась похищением людей, торговлей оружием, угрозами, физическими расправами и заказными убийствами. В розыске Интерпола находилась за совершение умышленного убийства на территории Армении.

Полиция трижды пыталась притянуть к ответственности лидера и других участников преступной группировки.

В результате спецоперации полиции было задержано лидера и троих участников группировки. Задержанным инкриминируют нарушения ст.255 (создание преступной организации), ст. 189 (незаконное завладение транспортным средством), ст.296 (хулиганство), 190 (мошенничество), ч.3 ст.27 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция задержала ОПГ в Полтаве (npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного. В результате были задержаны организаторы и исполнители убийства Зможного.

Также сообщалось, что СБУ задержала иностранца, который причастен к деятельности "Исламского государства". Он пытался спрятаться на территории Украины от Интерпола.

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Новости Украины Организованная преступная группировкаПолтаваполиция
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