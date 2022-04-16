В Полтаве слышны взрывы, выясняются причины, - глава ОВА

В Полтаве прозвучали взрывы. Всех жителей просят спрятаться в укрытия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Не игнорируем воздушные тревоги. В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали. Больше подробностей - позже", - говорится в сообщении.

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