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В Полтаве слышны взрывы, выясняются причины, - глава ОВА

Фото: В Полтаве воздушная тревога, слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Полтаве прозвучали взрывы. Всех жителей просят спрятаться в укрытия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Не игнорируем воздушные тревоги. В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали. Больше подробностей - позже", - говорится в сообщении.

Война России против Украины продолжается пятьдесят второй день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Полтава