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В Полтаве руководитель общественной организации требовал взятку в полмиллиона гривен

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 20:01
В Полтаве руководитель общественной организации требовал взятку в полмиллиона гривен
Фото задержание (mvs.gov.ua)

Средства он требовал от застройщика за невмешательство в деятельность компании

В Полтаве полиция задержали руководителя общественной организации на взятке в 459 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители разоблачили руководителя общественной организации МетаГО, которая занимается разоблачением коррупционных схем в Полтавском регионе, в противоправной деятельности.

Сообщается, что за невмешательство в предпринимательскую деятельность строительной компании руководитель общественной организации требовал от ее представителей 459 тыс. гривен "отступных". Мужчина обещал в случае неуплаты средств инициировать проверки строительства контролирующими органами и продолжать пикеты.

Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мероприятия по документированию и задержанию проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.368-3 ("Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Полтаве следователи ГБР задержали военнослужащего Харьковского пограничного отряда и его сообщника - бывшего военнослужащего погранслужбы, за вымогательство и получение взятки.

Прокуратурой Полтавской области совместно с сотрудниками СБУ задержан на взятке в сумме 1 тысячи долларов прокурор Полтавской местной прокуратуры.

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